Последние две области в ближайшее время могут выйти из «красной» зоны

Две области Украины, Волынская и Запорожская, могут быть выведены из «красной» зоны эпидемической опасности. Об этом сообщили представители правительства на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского во вторник.

«Учитывая показатели заболеваемости, на прошлой неделе был отменен „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы возможной отмены „красного“ уровня эпидопасности на территории Волынской и Запорожской областей», — сообщает пресс-служба главы государства.

Сейчас в красной зоне эпидемической опасности находятся только эти две области. К желтому уровню эпидопасности отнесены Киев и остальные регионы.