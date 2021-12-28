Заседание СНБО Украины перенесли

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перенесли на четверг, 30 декабря 2021 года.

«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года», — сказано в сообщении на сайте СНБО.

Ранее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины планировалось на среду, 29 декабря.