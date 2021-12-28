«Газпром» уже больше недели не бронирует мощности газопровода «Ямал- Европа»

Российский «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на 29 декабря. Холдинг уже девятый день подряд отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на среду будет у «Газпрома» на внутридневных торгах ночью.

В «Газпроме» отмечают, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Так, ряд клиентов «Газпрома» из Европы, в частности, из Франции и Германии, уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021 году, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа.