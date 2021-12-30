В Италии за сутки почти 100 тысяч новых случаев COVID-19

В среду в Италии было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения COVID-19 — 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день, сообщает агентство Associated Press.
Согласно статистике Минздрава Италии, также около 500 человек были госпитализированы, 126 новых пациентов были направлены в отделения интенсивной терапии. При этом 71% госпитализированных не были привиты против коронавируса.
136 человек умерли от последствий заражения вирусом, а общее число летальных исходов за время пандемии в стране достигло 137 тыс. 91.
Около трети новых случаев заражений пришлись на область Ломбардия. Из-за нехватки персонала были отменены около 100 пригородных поездов.
Из-за роста темпов распространения коронавируса в Италии за последние 24 часа было проведено более 1 млн анализов на COVID-19.
В ближайшие дни в города Кодоньо и Лоди прибудут подкрепления военных для помощи в проведении тестов.
Согласно прогнозам, из-за роста числа заражений более 2 млн жителей страны может быть предписан режим изоляции после контакта с инфицированными лицами.
Всего с момента начала пандемии в Италии было зафиксировано более 5,85 млн случаев заражения коронавирусом.
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