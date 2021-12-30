В Нью-Йорке новый антирекорд – 67 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в штате Нью-Йорк — около 67 тыс. случаев выявлено за сутки, что на 64% выше аналогичного показателя предшествующего дня. Об этом со ссылкой на сделанное в среду заявление губернатора штата Кэти Хокул сообщила газета The Hill.

Хокул призвала жителей штата к активизации усилий по противодействию распространению COVID-19 — использованию индивидуальных средств защиты, вакцинации и ревакцинации с учетом ожидаемого в январе дальнейшего роста заболеваемости. Из более 362 500 проверочных тестов на ковид, сделанных в штате за предшествующие сутки, 18,5% дали положительный результат, сообщила она.

«Чрезвычайно важно, чтобы по мере нашего приближения к Новому году мы не позволяли себе потерять бдительность в нашей борьбе с пандемией, — приводит издание слова губернатора. — Давайте дадим новогоднее обещание — оставить COVID-19 в прошлом».

Власти штата сообщили о росте случаев госпитализации с диагнозом COVID-19 на 10% (до примерно 6,7 тыс. случаев) за предшествующие сутки и о 97 летальных исходах, вызванных осложнениями от COVID-19, что также является рекордно высоким показателем за последние несколько месяцев. С учетом наметившейся тенденции к усилению пандемии Хокул призвала руководителей служб и ведомств штата «готовиться к росту заболеваемости в январе».

Во вторник Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировал в стране рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в США — более 512,5 тыс.