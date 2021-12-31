В Украине второй день подряд все области соответствуют «желтой» зоне

В Украине второй день подряд (29 и 30 декабря) все области выполняют эпидемических требований по COVID-19, предъявляемых к «желтой зоне», сообщил Минздрав на сайте в пятницу.
Согласно его данным, все области выполняют требования к желтому уровню эпидопасности по показателям уровня заболеваемости, коэффициенту выявления случаев заболевания, охвату тестированием на COVID-19, динамике госпитализации и загрузке коек с кислородом.
Вместе с тем, как отмечается, по состоянию на 30 декабря в Донецкой и Черниговской областях коэффициент выявления случаев COVID-19 находился на предельном уровне: 20,4% — в Донецкой и 20% — в Черниговской областях. В те же время для «желтой зоны» он не должен превышать 20%.
В «желтой зоне» эпидопасности на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполняемость кинозалов и залов других заведений культуры свыше 50% мест, заполняемость спортзалов и фитнес-центров не более одного человека на 10 кв. м.
Дошкольные учебные заведения и 1-4 классы школ в «желтой зоне» работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% персонала, вакцинированного хотя бы одной дозой. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате.
Ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
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