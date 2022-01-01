Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли почти 900 машин

Хулиганы сожгли более 870 машин в новогоднюю ночь во Франции. Об этом сообщил в субботу глава французского МВД Жеральд Дарманен.
«Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Также снижается число случаев нападения на сотрудников полиции», — отметил министр. Он напомнил, что в 2019 году в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 1,3 тыс. автомобилей.
Дарманен сообщил, что за ночь во Франции были задержаны более 440 человек. Из них под стражу были взяты около 380. Министр выразил благодарность сотрудникам полиции и жандармерии, патрулировавшим улицы городов в ночь на 1 января.
По данным МВД, более 95 тыс. полицейских и жандармов обеспечивали безопасность жителей Франции и туристов в новогоднюю ночь.
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