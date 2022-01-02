Транзит российского газа через Украину в Словакию упал до минимального уровня

Транзит российского газа через Украину в Словакию в первый день года упал на 41% до минимума за два месяца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на словацкого оператора Eustream.
Прокачка российского газа через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась на 41%, с 887 094 МВтч днем ранее до 524 631 МВтч. Это минимальный показатель со 2 ноября, уточняет агентство.
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