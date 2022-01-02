Флаг ЕС, установленный под Триумфальной аркой в Париже, сняли после возмущений политиков

Флаг Евросоюза, размещенный несколько дней назад под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе, снят в воскресенье после критики со стороны ряда политиков. В настоящий момент под сводами арки не установлен ни европейский, ни французский флаг.
По словам политологов, национальный флаг вывешивается под Триумфальной аркой по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, европейский флаг был установлен рядом с французским.
Установка 31 декабря флага ЕС под Триумфальной аркой вызвала критику во французских политических кругах. В субботу депутат парламента, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен направила жалобу в Государственный совет страні, указав на недопустимость замены французского флага европейским. «
Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представляющая правоцентристскую партию «Республиканцы», в свою очередь призвала президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть национальный флаг на его прежнее место. С критикой этого решения выступил также лидер и другого правого оппозиционного движения «Реконкиста» Эрик Земмур, являющийся, как Ле Пен и Пекресс, кандидатом на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул в субботу, что «эта инициатива носит символический и временный характер» и связана с началом председательства Франции в ЕС. Он заверил, что национальный триколор будет возвращен на его прежнее место в ближайшие дни.
1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза. По этому поводу Эйфелева башня и фасад Елисейского дворца за несколько часов до полуночи временно окрасились в синий цвет.
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