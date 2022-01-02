«Газпром» ожидает рекордную прибыль по итогам 2021 года

Российский «Газпром» по итогам 2021 года ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, дивиденды также будут рекордными, сообщил глава компании Алексей Миллер.
«По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю „Газпрома“ финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для „Газпрома“, так и среди всех российских публичных компаний», — приводятся слова Миллера в официальном Telegram-канале компании.
В 2021 году «Газпром» добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — это лучший результат за последние 13 лет, сообщил он.
«И это плюс 62,2 миллиарда кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи „Газпрома“ покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году», — приводятся слова Миллера в Telegram-канале.
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