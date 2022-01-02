В Афганистане уже привили от COVID-19 около пяти миллионов человек

Представитель талибов Инаммула Самангани заявил, что с начала пандемии более 4,8 миллиона человек были вакцинированы от COVID-19 в Афганистане, из которых более 3,2 миллиона прошли вакцинацию с августа 2021 года.
«В общей сложности 4 824 307 человек были вакцинированы от коронавируса в Афганистане, из которых 3 288 982 были вакцинированы с августа», — говорится в заявлении Самангани, опубликованном в Twitter.
В субботу МИД Индии сообщил, что Нью-Дели передал Афганистану 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covaxin, а в середине декабря спецпредставитель США по афганскому урегулированию Томас Уэст заявил, что Соединенные Штаты предложили Афганистану 1 миллион доз вакцины от коронавируса через международную инициативу COVAX.
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