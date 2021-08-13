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Талибы запрещают прививки от коронавируса в занятых ими регионах

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Талибы запрещают прививки от коронавируса в занятых ими регионах

Радикальное афганское движение «Талибан» объявило о запрещении вакцины против COVID-19 в восточной афганской провинции Пактия. Об этом сообщает в пятницу афганский телеканал Shamshad.

По его информации, глава департамента здравоохранения Пактии Валаят Хан Ахмадзай сообщил журналистам, что талибы, занявшие этот регион на прошлой неделе, запретили вакцинацию в региональной больнице провинции. Врач рассказал, что отделение вакцинации закрыто уже не менее трех дней, и посетителям говорят, что вакцина запрещена.

Талибы также предупредили группу по прививанию населения о том, чтобы медики прекратили делать людям прививки против коронавируса, добавил Ахмадзай.

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14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что «Талибан» наращивает темпы наступления по ряду направлений.

Афганистан, Талибан, вакцинация
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Пятница, 13 августа 2021
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