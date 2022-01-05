Коррупция на «Большой приватизации» стоила Украине в 2021 году миллиарды гривен

Проблемы с «Большой приватизацией», которую проводит Фонд государственного имущества (ФГИУ), стоили Украине в 2021 году миллиарды гривен, пишет Юрий Николов.
«Власти сорвали приватизацию всех(!) госпредприятий и оставили их под руководством малопонятных менеджеров от Фонда госимущества, постоянно генерирующих убытки для государства», - говорится в статье.
В качестве примера приводится то, что должностные лица «Харьковоблэнерго» в сговоре с частными предпринимателями устроили такую сделку, где по приборам потребления электроэнергии фиксировалось только 30% от фактически потребленной электроэнергии. Только по этой схеме из облэнерго вымывалось 30 млн грн в месяц.
Также среди примеров – продажа завода «Большевик» в Киеве таким образом, что его за 1,4 млрд грн выиграла компания, связанная с Василием Хмельницким. По сообщениям СМИ, другие претенденты были готовы заплатить вдвое больше, но они решили не соприкасаться с торгами, чтобы не получить билет на войну с заранее понятным победителем. По результатам разразившегося скандала председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко еще в ноябре написал заявление об увольнении, но его до сих пор даже не рассмотрели в Верховной Раде.
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