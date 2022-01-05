На всей территории Казахстана ввели режим ЧП, сообщают СМИ.

Режим ЧП предусматривает ограничение на передвижение, запрет на массовые собрания и забастовки, а также позволяет сотрудникам правоохранительных органов проводить личный досмотр граждан и досматривать автомобили.

Дополнительные подразделения полиции также стянуты за последний час ко дворцу президента Казахстана в Нур-Султане. Подходы ко дворцу с проспекта Мангилик Ел сейчас перекрыты. Дежурят более сотни правоохранителей в полной боевой экипировке.

В целом ситуация в столице остается спокойной, но на улицах людей практически нет.

В Казахстане четвертый день не стихают массовые акции протеста. Самая сложная ситуация в Алма-Ате, где восставшие фактически взяли под контроль весь город.

На фоне протестов власти ранее ввели режим ЧП в четырех регионах страны — сначала в Алма-Ате и Мангистауской области, а затем в Алма-Атинской области и столице Нур-Султане.