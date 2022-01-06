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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для всех старше 18 лет

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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для всех старше 18 лет

В Украине разрешили введение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всех категорий населения старше 18 лет, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее третья (бустерная) доза была доступна только для людей старше 60 лет.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», — отметил министр.

По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма «Омикрон».

Период введения бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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При этом для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам — Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной ранее был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

вакцинация
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