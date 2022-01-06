Саакашвили продлил выдвинутый ранее властям ультиматум до конца января

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили перенес на конец января исполнение пенитенциарной службой выдвинутого им ультиматума по допущению к нему в Руставскую тюрьму независимых врачей и предоставления возможности конфиденциального общения с адвокатами.
«Михаил Саакашвили намерен обратиться к крайним формам протеста, если его требования не будут выполнены до конца января, в том числе объявить голодовку. Пенитенциарная служба с 30 декабря не допускает к Саакашвили для медицинского осмотра независимых врачей, в том числе и его личного врача Николоза Кипшидзе. Ранее адвокаты могли конфиденциально общаться с экс-президентом путем обмена записками через установленный барьер в комнате для свиданий, но эта возможность сейчас запрещена администрацией Руставской тюрьмы», — сказал в четверг журналистам адвокат Шота Тутберидзе.
Несколько дней назад Саакашвили выдвинул ультиматум пенитенциарной службе с теми же требованиями и грозился начать голодовку с 6 января, однако посещающие его соратники убедили не прибегать к новой голодовке, так как она может стать для него фатальной.
Как сообщил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе, в настоящее время Саакашвили работает в тюремной камере над новой программой экономического развития Грузии.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 30 декабря его вернули в Руставскую тюрьму.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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