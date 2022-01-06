Киев и две области преодолели 50-процентный барьер вакцинации

В Украине только в трех регионах преодолен порог 50% вакцинации населения.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Пока только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения — Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области», — написал Ляшко.

Министр добавил, что пункты вакцинации и центры массовой вакцинации работают каждый день, кроме 7 января.

Сейчас, по словам Ляшко, вакцина в Украине есть для проведения и первой, и второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз.

Ляшко подчеркнул, что на сегодняшний день медицинская система готовится к очередному росту количества случаев COVID-19 в Украине и призвал украинцев сделать осознанный выбор в пользу вакцинации от коронавирусной болезни и помочь преодолеть эпидемию.