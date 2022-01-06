Президент Эстонии предложил поставить Украине ракеты Javelin

Президент Эстонии Алар Карис выступил в четверг за поставку в Украину противотанковых ракет Javelin.

«Украинцы сами сказали, в чем нуждаются для укрепления своей безопасности, — сказал он в интервью агентству BNS. — Наша помощь, включая планируемые поставки ракет Javelin, основана на этом конкретно калькулированном решении и на поступившей нам просьбе. Американцы также готовятся передать украинцам противотанковые ракеты Javelin».

Карис добавил также, что в случае обострения противостояния НАТО и России Эстония может рассчитывать на дополнительную поддержку альянса, включая «углубление постоянного присутствия, учений и другой деятельности НАТО».

«НАТО также повысила бы готовность своих сил по быстрой переброске их сюда, — сказал он. — И если ситуация ухудшится, будут применяться планы обороны союзников. Конечно, невозможно говорить обо всем публично, но могу сказать, что учитываются разные ситуации, и для реагирования на них план есть всегда».

30 декабря начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет сообщил о планах предоставить Украине вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin и гаубицы калибра 122 мм. 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом сообщил, что страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную.