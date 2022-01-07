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Администрация Байдена не поддерживает санкции против «Северного потока 2»

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Администрация Байдена не поддерживает санкции против «Северного потока 2»

США выступают против реализации проекта «Северный поток 2», однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не стает сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины, заявил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов в проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации.

Санкции против «Северного потока 2» не были включены в принятый бюджет.

«Мы полны решимости работать с Конгрессом над надежным, сильным сдерживающим фактором против российской агрессии в Украине. К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинной попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину», сказал Прайс.

Он добавил: «Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины».

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«Россия истолковала бы любое изменение нашей позиции, вытекающее из санкций в отношении „Северного потока-2“, как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях, и наша администрация полна решимости не допустить этого», — подчеркнул дипломат.

Прайс напомнил, что США и их европейские партнеры работают над пакетом санкций, которые будут приняты, если Россия «продолжит агрессию против Украины».

США, Северный поток-2
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