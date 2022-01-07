Глава МИД Франции не видит признаков отвода войск РФ от границы с Украиной

Франция пока не наблюдает отвода российских войск от границы с Украиной и по-прежнему обеспокоена напряженностью в нашем регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Мы очень обеспокоены концентрацией российских вооруженных сил вблизи украинской границы, — сказал он в эфире телеканала BFMTV. — Кажется, это было 21 декабря, когда Путин заверил нас, что это обычные маневры, а Россия вправе проводить их на своей территории». По словам Ле Дриана, российский лидер также обещал, что по завершении маневров часть войск будет отведена от границы, «но мы пока этого не заметили».
Глава МИД Франции напомнил о тяжелых стратегических последствиях для России в случае военной агрессии в отношении Украины. Он отметил, что Франция всегда занимала сдержанную позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2», поскольку «это немецкий вопрос», однако допустил, что его функционирование «может быть вынесено на обсуждение» при негативном сценарии.
«Северный поток» может стать одним из рычагов давления, но не единственным", — добавил Ле Дриан.
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