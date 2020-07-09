В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Этот прирост стал рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии. Официальная статистика от столичной администрации будет опубликована позднее.

Примечательно, что в среду впервые за прошедшую неделю прирост новых случаев опустился ниже отметки 100. Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет, ведущих активную ночную жизнь.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что прирост новых случаев в столице не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране.