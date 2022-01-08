Племянник Назарбаева продолжит работать в Комитете нацбезопасности Казахстана

Самат Абиш, племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продолжает работать в Комитете национальной безопасности (КНБ), передает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Первым заместителем так же и работает», — сказал представитель пресс-службы.

Накануне Orda.kz со ссылкой на источник сообщило, что сын младшего брата Назарбаева задержан. Позже издание назвало информацию своего собеседника ошибочной и принесло извинения за дезинформацию, назвав причиной публикации работу в чрезвычайных обстоятельствах.

Тогда же КНБ опровергло информацию о задержании Абиша и назвало сообщение об этом провокацией.

На фоне протестов 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку председателя КНБ, начальника Абиша, Карима Масимова. Ранее его и Абиша называли кандидатами на пост президента.

8 января экс-премьера Масимова задержали по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 15 лет и лишение гражданства.