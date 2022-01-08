Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января. Об этом в субботу сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу авиапредприятия.
По информации телеканала, аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 10 января.
8 января пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены, основными причинами всех задержек и отмены рейсов являются закрытие аэропортов городов Актау, Талдыкорган, Алма-Ата и проблемы с интернетом для подготовки к рейсам.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Совета безопасности, что в Алма-Ате «террористическими бандами» захвачены аэропорт и пять самолетов, среди которых есть и иностранные. Позже в результате спецоперации воздушная гавань была освобождена.
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