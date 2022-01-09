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Минюст ФРГ пригрозил мессенджеру Telegram миллионными штрафами

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Минюст ФРГ пригрозил мессенджеру Telegram миллионными штрафами

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман анонсировал «миллионные» штрафы мессенджеру Telegram в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.

«И для Telegram также действуют наши законы. По ним Telegram должен назначить контактное лицо в Германии и создать легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте. Поскольку эти обязанности нарушаются, мы инициировали множество процедур наложения штрафа», — заявил Бушман в интервью Bild am Sonntag.

Он отметил, что власти ФРГ регулярно контактируют с властями ОАЭ, где находится штаб-квартира мессенджера. «В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения (о правонарушении), то следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы», — добавил Бушман.

Министр затронул тему Telegram отвечая на вопросы издания о случаях распространения в этой соцсети угроз в адрес властей, о которых сообщается в последние недели. Угрозы, по данным СМИ, озвучивают в последнее время в чатах ковиддиссидентов.

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Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер призвала к более жесткой политике по отношению к случаям разжигания ненависти в мессенджере Telegram. Она отметила, что каналы Telegram, через которые можно распространять информацию среди подписчиков, подпадают под нормы немецкого закона о сетевой безопасности, это подразумевает обязанность удалять незаконный контент.

Telegram, ФРГ
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