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В Украине уже вакцинировали около 140 тысяч детей

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В Украине уже вакцинировали около 140 тысяч детей

В Украине от COVID-19 уже вакцинированы около 140 тыс. детей от 12 до 18 лет, сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Прививки (от COVID-19 — Ред.) детям делают только по желанию родителей. Уже вакцинировали около 140 тысяч детей от 12 до 18 лет», — сказал он в интервью изданию ВВС.

Кузин также сообщил, что Минздрав планирует рассмотреть вакцинации детей от 5 лет «ориентировочно с апреля».

Он подчеркнул, что частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых. «То есть ничего необычного не зарегистрировано», — сказал главный санитарный врач.

Кузин также рассказал, что бустерную дозу вакцинации от COVID-19 до начала новой волны заболевания успеют сделать 300-400 тыс. человек.

«Мы рассчитываем на показатели в 300-400 тыс. человек. В основном фокус будет на представителях объектов критической инфраструктуры и медицинских работниках, поскольку эти сферы являются ключевыми во время вспышек. Такие цифры и такие охваты позволят функционировать больницам и объектам критической инфраструктуры, потому что люди там будут защищены», — сказал он в интервью ВВС.

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Кузин также заверил, что в Украине достаточно вакцины для введения бустерной дозы.

«Вакцины хватит. Мы можем сказать это ясно. Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках механизма Covax», — уточнил он.

Кузин подчеркнул, что «после бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов».

«В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок», — сказал он.

вакцинация
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