Во Франции очередной коронавирусный антирекорд

Во Франции во вторник будет зафиксирован новый антирекорд — более 350 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

«Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения», — сказал Веран, выступая в Сенате Франции. Глава Минздрава отметил, что эти цифры являются рекордными с момента начала эпидемии.

В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В прошлую среду, 5 января, было выявлено более 332 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за 24 часа.