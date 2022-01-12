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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году — до 3,5%, тогда как в октябре прошлого года он ожидал его увеличения соответственно на 3,5% и 3,7%.

Согласно январскому обзору ВБ «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), банк оценивает рост украинской экономики в минувшем году в 3,4% после спада на 4% в 2019 году.

ВБ в обзоре указывает, что напряженность вокруг Украины создает риски для всего региона, в частности, рост в Восточной Европе, по его прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, замедлившись вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

«Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине и влияние экономических санкций на экономику Беларуси, экономика которой, как ожидается, сократится в 2022 году», — указывается в отчете.

По мнению ВБ, если предположить, что геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году.

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«Долгосрочные перспективы роста сдерживаются вялой динамикой реформ, которая тормозит конкуренцию и развитие частного сектора», — добавляет банк.

Как сообщалось, в октябре минувшего года ВБ сообщил об улучшении прогноза роста ВВП Украины в 2022 году с 3,1% до 3,5%, а в 2023 году — с 3,1% до 3,7%, тогда как оценка роста на 2021 год была сохранена на уровне 3,8%.

ВВП, Всемирный банк
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