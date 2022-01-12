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Эксперт предполагает, что омикрон-штаммом заразятся все без исключения

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Эксперт предполагает, что омикрон-штаммом заразятся все без исключения

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключает вероятности того, что в конечном итоге никому не удастся избежать заражения высококонтагиозным омикрон-штаммом коронавируса, но вакцинированные люди перенесут это заражение легче. Такое предположение главного инфекциониста США приводит в среду телеканал CNN.

«Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех, — цитирует телеканал Фаучи. — Заражению, вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, и многие из них... но они, очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут». Наиболее же серьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым «омикрон» нанесет «главный удар».

Телеканал отметил, что схожее мнение высказала во вторник и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. На слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям она призвала к принятию мер по укреплению системы медицинского обеспечения в стране с учетом ожидаемого роста нагрузки на больницы из-за распространения омикрон-штамма.

«Думаю, сложно оценивать то, что сейчас происходит: большинство людей заразится ковидом, — приводит ее словам CNN. — И нам необходимо обеспечить гарантию того, что больницы сохранят свои функциональные возможности... что их работа не будет нарушена из-за происходящего».

Во вторник телеканал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщил о новом с начала пандемии рекордном показателе числа госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 — 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 человек. За последние две недели, констатирует Си-эн-эн, общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.

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В понедельник агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже более 62,3 млн, умерли 842 141 человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

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