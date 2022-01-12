Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что 2022 год станет годом завершения пандемии COVID-19.

«Мы ожидаем, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в котором она была в предыдущие два года», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер подчеркнул, что власти будут продолжать активную кампанию по вакцинации населения от коронавируса.