Ощадбанк в прошлом году продал непрофильные активы на 674 млн грн

Государственный Ощадбанк в 2021 году продал имущество, которое не используется в банковской деятельности, балансовой себестоимостью 517 млн грн за 674 млн грн, сообщил член правления банка Арсен Милютин.

«В 2021 году мы планировали продать имущество балансовой стоимостью 670 млн грн, продали к началу ноября, с точки зрения балансовой стоимости, на 517 млн грн. Но реальная продажная цена — 674 млн грн», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Банкир добавил, что одной из основных причин недовыполнения плана стали довольно длительные, продолжающиеся и сейчас, переговоры с Киевом о продаже земельных участков банка в Никольской Слободке.