США снова раскритиковали «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергетической и национальной безопасности большой части стран Евроатлантики. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

«Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — сказала она.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.