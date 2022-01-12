США снова раскритиковали «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток — 2» угрожает энергетической и национальной безопасности большой части стран Евроатлантики. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.
«Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — сказала она.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
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