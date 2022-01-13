ЕС продлил на полгода санкции против России

Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России, введенные в июле 2014 года за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении.