В Украине уже вакцинировали почти всех учителей

Почти 92% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«По состоянию на 14 января 2022 года, по оперативной информации органов местного самоуправления, двумя дозами вакцины против COVID-19 привито более 1 млн. 97 тыс. работников образования, это почти 92% от общего количества», — написал Шкарлет в Telegram.

По его словам, лучшие показатели привитых двумя дозами по областям: Полтавская — 96,74%; Днепропетровская — 96,49%; Черкасская — 96,02%; Луганская — 96%; Донецкая — 95,56%.

Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учреждения специализированного образования — почти 97%; профессионального — почти 95%; общего среднего — почти 94%; дошкольного — почти 91%; профессионального предвысшего — 88%; высшего — почти 84%.

«Около 2,5% работников учреждений общего среднего образования до сих пор не присоединились к вакцинальной кампании, однако следует отметить, что 1,5% из общего количества работников имеют официально подтвержденные противопоказания», — отметил министр.

Шкарлет добавил, что 0,6% работников среднего образования остаются отстраненными.