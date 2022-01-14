Главы МИД Франции и Германии посетят Украину

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что намерен в недалеком будущем посетить Украину вместе с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

«Мы совершим совместный визит в Украину в ближайшие дни», — сказал он на пресс-конференции во французском городе Брест.

По словам Ле Дриана, Бербок в понедельник посетит Украину самостоятельно и подготовит «совместный визит на демаркационную линию и в Киев». Дату такой совместной поездки он не назвал.