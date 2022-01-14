Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе дискуссии в Атлантическом совете.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы быть вовлеченными в мирное урегулирование на Донбассе, но будут продолжать двусторонний трек переговоров с Москвой.

«Президент Зеленский предложил президенту Байдену — и мы считаем, что это может иметь смысл, — организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным. Мы все еще ждем ответа от российской стороны», — сообщил Ермак.