США предложили Украине помощь в связи с кибератакой

Соединенные Штаты предложили украинским властям помощь в связи с кибератакой на сайты министерств и ведомств. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Мы находимся в контакте с Украиной и предложили свою помощь, поскольку Украина изучает последствия и характер инцидентов и восстанавливается после них», — отметили в СНБ.

«Мы предоставим Украине любую помощь, которая потребуется ей для восстановления», — добавили в пресс-службе.