В Киеве в результате падения дерева погиб водитель

В Киеве на улице Верховинная, 34 в результате непогоды и сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль, погиб водитель.

Как сообщается на сайте Госслужбы по ЧС, на место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

"По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что в результате падения дерева на автомобиль были зажаты водитель и пассажирка. Еще до прибытия спасателей пассажирку деблокировали свидетели", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что дерево было значительных размеров, спасателям пришлось вызвать дополнительно автокран аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"После того, как высвободили автомобиль из-под дерева, спасатели использованием специального оборудования деблокировали тело погибшего водителя и передали правоохранителям", - сообщила пресс-служба.

В результате падения дерева также была повреждена линия электросетей: упал столб, вместе с ним провода, повредив тем самым около десятка автомобилей.

На месте работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.