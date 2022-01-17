Минздрав упростил правила вакцинации подростков от COVID-19

Министерство здравоохранения отменило требование обязательного наличия всех прививок рутинной вакцинации для вакцинирования подростков в возрасте 12-17 лет от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет от COVID-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр вакцинации», — сообщила агентству «Интерфакс-Украина» пресс-служба министра.

Ляшко отметил, что для проведения вакцинации подросткам необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт и идентификационный код. Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Вакцинированные от COVID-19 подростки смогут сгенерировать детский COVID-сертификат.

В то же время министр напомнил, что Национальный календарь прививок предусматривает вакцинацию от 10 опасных инфекционных болезней. Так, до 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки от гепатита В (три дозы, завершен курс вакцинации), туберкулеза (1 доза, завершенный курс), кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс), дифтерии, столбняка (5 доз), коклюша (4 дозы, завершенный курс), полиомиелита (5 доз), хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6-я доза), а в 16 — сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.