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Более 15 млн украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19

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Более 15 млн украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 558 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 5 761 человек, 188 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 января в Украине: зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 811, медработников — 304); 80 921 Человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек, вторую дозу — 36 223 человека, дополнительную дозу получили 456 человек, бустерную дозу — 14 395 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 125 человек; летальных исходов — 188; поправилось — 5 761 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 17 января за сутки выявили 5 072 новых случая заболевания СOVID-19, 16 января за сутки выявили 6 379 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 января за сутки выявили 10 569 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 768 088 человек; выздоровело — 3 561 923 человека; летальных исходов — 98 549.

Подчеркивается, что более 15 млн украинцев получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 022 924 человека, из них получили первую дозу — 15 022 922 человека, получили две дозы — 14 306 743 человека, получили дополнительную дозу — 10 073 человека, бустерную дозу — 113 560 человек. В общей сложности проведено 29 453 298 прививок.

вакцинация, коронавирус
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