В Алматы с начала беспорядков задержаны уже более 2,7 тыс. человек

В Алматы с начала антитеррористической операции задержано более 2,7 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщил во вторник информцентр комендатуры города.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тыс. 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось о 2 тыс. 601 задержанном.

С начала операции изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4 тыс. 179 боеприпасов, отметили в штабе.

За минувшие сутки на пульт полиции поступило 437 сообщений, в call-centre комендатуры — 41 сигнал от граждан, требовавшие оперативного реагирования, все сообщения отработаны.

Массовые беспорядки в Алматы произошли в первую неделю января после того, как в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Митинги в Жанаозене переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

На сегодняшний день в Алматы сохраняется «красный» уровень террористической угрозы, действует комендантский час.

В минувшее воскресенье начальник полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что во время беспорядков в городе погибли 149 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов. В числе погибших есть как мирные жители, так и участники акций протеста, совершавшие нападения. Он также сообщил, что во время беспорядков преступники похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.