«Укрпошта» обратилась в АМКУ за разрешением на покупку банка

АО «Укрпошта» обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на покупку Альпари Банка, принадлежащего гражданину ОАЭ Бахтари Хедаятоллаху.

«(АМКУ 19 января рассмотрит дело — Ред.) о предоставлении предварительных выводов о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения АО „Укрпошта“ акций АО „Альпари Банк“, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 января 2021 года единственным акционером Альпари Банка являлся гражданин ОАЭ Бахтари Хедаятоллах.

Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов банк занимал 72-е место (268,9 млн грн) среди 72 действовавших в стране банков.