«Укрпошта» обратилась в АМКУ за разрешением на покупку банка

АО «Укрпошта» обратилось в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за разрешением на покупку Альпари Банка, принадлежащего гражданину ОАЭ Бахтари Хедаятоллаху.
«(АМКУ 19 января рассмотрит дело — Ред.) о предоставлении предварительных выводов о необходимости или отсутствии необходимости получения разрешения на концентрацию посредством приобретения АО „Укрпошта“ акций АО „Альпари Банк“, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.
По данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 января 2021 года единственным акционером Альпари Банка являлся гражданин ОАЭ Бахтари Хедаятоллах.
Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов банк занимал 72-е место (268,9 млн грн) среди 72 действовавших в стране банков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016