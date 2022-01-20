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ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

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ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на путешествия между странами.

«Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма „омикрон“. Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений», — говорится в заявлении комитета.

В связи с этим ВОЗ рекомендует «отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».

«Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ», — говорится в заявлении.

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Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для путешественников.

туризм, ВОЗ, коронавирус
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