Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации «Северного потока-2»

Украина будет привлечена к процессу сертификации «Северного потока-2» при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации „Северного потока-2“, когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам», — сказал он журналистам по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе в четверг.
Министр также сообщил, что стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе через ГТС Украины и влияние РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе. «У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов», — отметил он.
Как сообщалось, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в середине ноября 2021 года приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.
К процедуре сертификации BNetzA, в частности, допущены НАК «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины».
BNetzA должно было принять решение в течение четырех месяцев. После вынесения заключения оно будет направлено в Еврокомиссию. У ЕК есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления этого срока еще на два месяца.
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