Кличко уже успел выздороветь от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.
«Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест», — написал Кличко в Телеграмм-канале.
Он отметил, что течение болезни после двух прививок было несложным и быстрым.
«Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал „минус“, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет», — написал мэр.
Как сообщалось, 17 января Кличко заявил, что повторно заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и перешел на удаленный режим работы.
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