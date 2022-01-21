Кличко уже успел выздороветь от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.

«Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма омикрон. Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест», — написал Кличко в Телеграмм-канале.

Он отметил, что течение болезни после двух прививок было несложным и быстрым.

«Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал „минус“, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет», — написал мэр.

Как сообщалось, 17 января Кличко заявил, что повторно заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и перешел на удаленный режим работы.