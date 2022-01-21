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Канада предложила Украине кредит для поддержки экономики

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Канада предложила Украине кредит для поддержки экономики

Правительство Канады предложило предоставить кредит в размере до $120 млн для поддержки экономической устойчивости и развития Украины.

«Сегодня достопочтенный Харджит С. Саджан, министр международного развития и министр, отвечающий за Тихоокеанское агентство экономического развития Канады, и достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел, объявили, что Канада предложила предоставить кредит в размере до $120 млн правительству Украины, чтобы поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления», — говорится в сообщении на сайте правительства Канады в пятницу.

Кроме того, Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 млн долларов США для поддержки реализации кредита. Канадские и украинские официальные лица уже встречаются, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации.

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«Украинцы всегда могут рассчитывать на то, что Канада будет рядом, когда это необходимо. Работая вместе, мы можем укрепить экономику и помочь продвинуть реформы управления. Я санкционировал этот предложенный заем, чтобы поддержать способность Украины реагировать на потребности своего населения в условиях агрессивных действий России. Это всего лишь один шаг в построении безопасного будущего для украинцев, и я буду продолжать искать способы поддержать Украину», — сказал Саджан.

Канада, помощь
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Пятница, 21 января 2022
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