В Украину начало поступать оружие из США в рамках нового пакета помощи

В Украину поступила первая часть военной помощи от США, сообщает посольство США в Украине в Twitter.
«Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев», — говорится в сообщении.
Как отмечается, этот груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта
«Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — добавили в посольстве.
Также в дипведомстве отметили, что в 2021 г. США предоставили Украине безопасность на сумму более $650 млн, включая этот пакет помощи, и свыше $2,7 млрд безопасности в целом с 2014 года.
«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии», — подчеркнули в посольстве.
Кроме того, в ведомстве отметили, что как сообщил президент США Джозеф Байден президенту РФ Владимиру Путину, «в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному», — сказано в сообщении.
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