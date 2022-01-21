Чехия намерена подарить Украине артиллерийские снаряды

Минобороны Чехии намерено предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, заявила в пятницу вечером на пресс-конференции глава ведомства Яна Чернохова.

«Мы предложим правительству матпомощь, о которой нас просили — военные материалы и технику для оперативных потребностей, конкретно — артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра», — сказала Чернохова.

«Это было бы дарение», — уточнила глава минобороны.

Следующее заседание правительства состоится в среду 26 января.

Напомним, ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония в рамках военной помощи предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.