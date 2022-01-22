В Украине в оранжевой зоне карантина уже 10 регионов

Оранжевая зона карантина в связи с распространением коронавируса расширяется в Украине пятый день подряд и по состоянию на субботу включает десять регионов. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Минздрава страны.

«Ситуация ухудшилась в Винницкой и Хмельницкой областях — 22 января они пополнили список оранжевых регионов», — сказано в сообщении. Еще в пятницу в оранжевой зоне было восемь регионов: Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области. C понедельника в красную перейдет Ивано-Франковская область. Остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

В регионах желтой зоны требуется соблюдать масочный режим, социальную дистанцию 1,5 м, а также ограничения по числу участников массовых мероприятий, учебным заведениям разрешено работать, если не менее 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой. Оранжевая зона предполагает аналогичные ограничения, но позволяет местным органам власти вводить дополнительные.

В красной зоне рестораны, кафе, развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны, непродовольственные магазины, заведения культуры, а также учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов школ) могут работать только при условии, что 100% сотрудников и посетителей будут полностью привиты или у них будет отрицательный результат теста на ковид, или сертификат о перенесенной болезни. Те же требования предъявляются к массовым мероприятиям. Продолжат функционировать без ограничений продовольственные и зоомагазины, а также аптеки, но там требуется соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

20 января в Минздраве официально объявили о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что число новых случаев коронавируса, которые будут ежедневно выявлять в Украине, увеличится до 59 тыс. Этот прогноз в Минздраве называют оптимистичным. Специалисты полагают, что суммарно за февраль ковидом могут заразиться около миллиона украинцев.

По данным Минздрава, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 473 человека, госпитализировали 2 608 пациентов, летальных случаев — 136.