Киевские школы пока будут работать в обычном режиме

В Киеве заболеваемость среди школьников далека от критических показателей и столичные школы пока работают в обычном режиме, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

«Киев сейчас находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы — исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении», — цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА.

При этом он отметил, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости, однако он не критический. «Так, из 320 тысяч учеников и учителей, больных — чуть больше 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях», — сообщил Мондриевский.

В КГГА подчеркнули, что столичные педагоги — лидеры по вакцинации в стране и на сегодняшний день привиты от Covid-19 98% работников образовательных учреждений.