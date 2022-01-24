Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает в понедельник, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба аппарата СНБО.
«Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Совета.
На заседании будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему состоянию дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни и т.д.
Ориентировочно в 18:30 — брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
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