Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созывает в понедельник, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-служба аппарата СНБО.

«Сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 в помещении Офиса президента Украины (г. Киев, ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Совета.

На заседании будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущему состоянию дел в экономике, энергетике, противодействию пандемии коронавирусной болезни и т.д.

Ориентировочно в 18:30 — брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.